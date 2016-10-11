«Спартак» и «Ростов» рассудит Безбородов, «Зенит» и «Урал» – Федотов

Мартин Якубко: Божович никогда не переносил вину на футболистов, и они это ценили

Бывший нападающий «Химок», «Сатурна», «Москвы», «Динамо» и «Амкара» Мартин Якубко поделился воспоминаниями от работы с черногорским тренером Миодрагом Божовичем. Он сказал, что ему было комфортно работать с этим специалистом.