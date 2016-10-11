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«Спартак» и «Ростов» рассудит Безбородов, «Зенит» и «Урал» – Федотов

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  РФСКомментарии

Стали известны имена арбитров, назначенные на матчи 10-го тура РФПЛ. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Отметим, что встречу между московским «Спартаком» и «Ростовом» рассудит арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.

Полный список рефери на игры 10-го тура чемпионата России выглядит следующим образом:

14 октября, пятница

ЦСКА – «Уфа»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

15 октября, суббота

«Амкар» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Сергей Французов (Москва).

«Спартак» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

16 октября, воскресенье

«Урал» – «Зенит»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Оренбург» – «Томь»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

17 октября, понедельник

«Анжи» – «Терек»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).


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