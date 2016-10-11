Как завершится матч «Спартак» – «Ростов»? Опрос

В ближайшую субботу пройдет матч 10-го тура РФПЛ, центральным матчем которого станет встреча в Москве между местным «Спартаком» и «Ростовом».

Красно-белые занимают первое место в турнирной таблице РФПЛ на данный момент, а «Ростов» располагается на четвертом месте, отставая на три очка от лидера.

«Советский спорт» предлагает принять участие в опросе и обсудить предстоящий матч.