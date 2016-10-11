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Как завершится матч «Спартак» – «Ростов»? Опрос

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В ближайшую субботу пройдет матч 10-го тура РФПЛ, центральным матчем которого станет встреча в Москве между местным «Спартаком» и «Ростовом».

Красно-белые занимают первое место в турнирной таблице РФПЛ на данный момент, а «Ростов» располагается на четвертом месте, отставая на три очка от лидера.

«Советский спорт» предлагает принять участие в опросе и обсудить предстоящий матч.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» - «Ростов»?

Матч

Спартак - Ростов

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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