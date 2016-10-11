Дмитрий Квартальнов: Ничушкин играет не просто слабо, а очень слабо

После поражения от «Йокерита» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил причины кризиса своей команды и оценил игру Валерия Ничушкина.



- Проиграли по тем же причинам, что и прежде. Бездарный матч. Будем работать. В команде должны быть лидеры. Ими не рождаются, а становятся, у нас много молодых ребят, выходите и доказывайте, что вы хотите быть лидерами. Увы, этого не происходит.



- Ничушкин провел девятый матч, а…

- Валера играет не просто слабо, а очень слабо. Так и напишите. А ждать мы не можем. Он ведь претендует на роль лидера по многим моментам.