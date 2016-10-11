Дмитрий Квартальнов: Ничушкин играет не просто слабо, а очень слабо
После поражения от «Йокерита» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил причины кризиса своей команды и оценил игру Валерия Ничушкина.
- Проиграли по тем же причинам, что и прежде. Бездарный матч. Будем работать. В команде должны быть лидеры. Ими не рождаются, а становятся, у нас много молодых ребят, выходите и доказывайте, что вы хотите быть лидерами. Увы, этого не происходит.
- Ничушкин провел девятый матч, а…
- Валера играет не просто слабо, а очень слабо. Так и напишите. А ждать мы не можем. Он ведь претендует на роль лидера по многим моментам.
Матч
ЦСКА - Йокерит - 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
Голы:
Кугрышев (Петров), 5:01 (1:0). Геноуэй (Анттила, Керянен), 23:15 (1:1). Ничушкин (Муршак, да Коста), 31:38 (2:1). О'Нейлл (Йоэнсуу), 31:55 (2:2). О'Нейлл (Йенсен), 34:47 (2:3). Виртанен (Мяки, Анттила), 49:55 (2:4). О'Нейлл (Йоэнсуу, Регин), 55:54 (2:5). Кугрышев (Ожиганов), 58:04 (3:5). Пильстрём (Ниеми, Салминен), 58:37 (3:6).
Место и дата
11 октября 19:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция