Гвардиола хотел возглавить сборную Аргентины

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола был бы не против поработать у руля сборной Аргентины.



«Хосеп – отличный человек, он самый настоящий победитель. Минувшим летом были разговоры о том, что он может возглавить нашу сборную. Он мне как-то сказал: «Вы, ребята, меня не позвали, а я бы с радостью вас потренировал», – цитирует нападающего сборной Аргентины Goal.



Напомним, после финального матча Кубка Америки-2016 Тата Мартино принял решение покинуть национальную команду, а его место занял Эдгардо Бауса.



