Юкка Ялонен: После Питера мы сыграли хорошо

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен после победы над ЦСКА (6:3) дал оценку игре своей команды и рассказал о чудесном преображении форварда Брайана О’Нилла.

- Мы очень плохо выступили в Санкт-Петербурге , сделали выводы и против ЦСКА сыграли хорошо. У нас многое получалось.

- С чем связан прорыв О’Нилла, забросившего три шайбы, хотя до этого матча на его счету был только дубль?

- Сегодня он вышел в первом звене, с Петером Регином. А это наш лидер, всегда играющий на команду. В этом весь секрет.