Юкка Ялонен: После Питера мы сыграли хорошо
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тренер «Йокерита» Юкка Ялонен после победы над ЦСКА (6:3) дал оценку игре своей
команды и рассказал о чудесном преображении форварда Брайана О’Нилла.
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Мы очень плохо выступили в Санкт-Петербурге
- С чем связан прорыв О’Нилла,
забросившего три шайбы, хотя до этого матча на его счету был только дубль?
- Сегодня он вышел в первом звене, с Петером Регином. А это наш лидер, всегда играющий на команду. В этом весь секрет.
ЦСКА - Йокерит - 3:6 (1:0, 1:3, 1:3) Кугрышев (Петров), 5:01 (1:0). Геноуэй (Анттила, Керянен), 23:15 (1:1). Ничушкин (Муршак, да Коста), 31:38 (2:1). О'Нейлл (Йоэнсуу), 31:55 (2:2). О'Нейлл (Йенсен), 34:47 (2:3). Виртанен (Мяки, Анттила), 49:55 (2:4). О'Нейлл (Йоэнсуу, Регин), 55:54 (2:5). Кугрышев (Ожиганов), 58:04 (3:5). Пильстрём (Ниеми, Салминен), 58:37 (3:6). 11 октября 19:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
ЦСКА - Йокерит - 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
Кугрышев (Петров), 5:01 (1:0). Геноуэй (Анттила, Керянен), 23:15 (1:1). Ничушкин (Муршак, да Коста), 31:38 (2:1). О'Нейлл (Йоэнсуу), 31:55 (2:2). О'Нейлл (Йенсен), 34:47 (2:3). Виртанен (Мяки, Анттила), 49:55 (2:4). О'Нейлл (Йоэнсуу, Регин), 55:54 (2:5). Кугрышев (Ожиганов), 58:04 (3:5). Пильстрём (Ниеми, Салминен), 58:37 (3:6).
11 октября 19:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция