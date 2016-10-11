На стадионе «Реала» после реконструкции появится крыша
Стадион мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» ждет масштабная реконструкция. Завершить ее планируют в 2020 году.
Как сообщил президент «Королевского клуба» Флорентино Перес, реконструкция обойдется клубу в сумму около 400 миллионов евро. Работы же начнутся в следующем году. Одним из наиболее значительных изменений станет появление раздвижной крыши. При необходимости она сможет защитить игроков и зрителей от дождя.
«Сантьяго Бернабеу» по-прежнему будет вмещать более 80 000
зрителей. При этом внутри арены будет некоторый редизайн. В частности,
сообщается, что изменится внешний вид угловых башен – они будут покрыты новым
фасадом.
Кроме того, Перес не исключил, что у стадиона появится спонсорская приставка к названию, но подчеркнул, что само название останется неизменным.