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На стадионе «Реала» после реконструкции появится крыша

Максим Кравченко
Источник:  The GuardianКомментарии

Стадион мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» ждет масштабная реконструкция. Завершить ее планируют в 2020 году.

Как сообщил президент «Королевского клуба» Флорентино Перес, реконструкция обойдется клубу в сумму около 400 миллионов евро. Работы же начнутся в следующем году. Одним из наиболее значительных изменений станет появление раздвижной крыши. При необходимости она сможет защитить игроков и зрителей от дождя.

«Сантьяго Бернабеу» по-прежнему будет вмещать более 80 000 зрителей. При этом внутри арены будет некоторый редизайн. В частности, сообщается, что изменится внешний вид угловых башен – они будут покрыты новым фасадом.

Кроме того, Перес не исключил, что у стадиона появится спонсорская приставка к названию, но подчеркнул, что само название останется неизменным. 

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