Кристоф Даум: Доволен тем, как мы сыграли с Казахстаном

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум поделился впечатлениями после матча против сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Я горжусь своими игроками и доволен тем, как мы выстроили игру. Они бежали и боролись до конца, поэтому я горд, что они представляют честь страны. Мы прогрессируем от матча к матчу. Мы сыграли в лучший футбол на таком покрытии, хотя на нём комбинировать затруднительно. Трудно адаптироваться к нему в короткие сроки, поэтому я доволен игрой своей команды. Теперь попасть на чемпионат мира нам будет сложнее, но в Астане много кто теряет очки», - цитирует Даума Sports.kz.

На данный момент сборная Румынии лидирует в группе Е с пятью очками. У ее соперников есть матчи в запасе, которые состоятся сегодня. У Казахстана два очка и пятое место.

ЧМ-2018. Квалификация

УЕФА. Группа Е

3-й тур