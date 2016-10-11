Кристоф Даум: Доволен тем, как мы сыграли с Казахстаном
Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум поделился
впечатлениями после матча против сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2018.
Напомним, что матч завершился вничью (0:0).
«Я горжусь своими игроками и доволен тем,
как мы выстроили игру. Они бежали и боролись до конца, поэтому
я горд, что они представляют честь страны. Мы прогрессируем
от матча к матчу. Мы сыграли в лучший футбол на таком
покрытии, хотя на нём комбинировать затруднительно. Трудно адаптироваться
к нему в короткие сроки, поэтому я доволен игрой своей команды.
Теперь попасть на чемпионат мира нам будет сложнее, но в Астане
много кто теряет очки», -
цитирует Даума Sports.kz.
На данный момент сборная Румынии лидирует в группе Е с пятью очками. У ее соперников есть матчи в запасе, которые состоятся сегодня. У Казахстана два очка и пятое место.
ЧМ-2018. Квалификация
УЕФА. Группа Е
3-й тур
Матч
Место и дата
11 октября 19:00, , Онлайн-трансляция