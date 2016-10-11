Талгат Байсуфинов: Мы заслужили ничью с Румынией

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился впечатлениями после матча со сборной Румынии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Считаю, что это общая заслуженная ничья. Но, честно, сказал ребятам простые слова: где бы мы не работали, в клубе или сборной, не в обиду сопернику, он ведь очень хороший, опытные ребята и молодые, всё у них на уровне, но, сегодня, был наш день. Мы должны были выигрывать. Да, ничья это тоже хороший результат, мы дальше двигаемся. Но я сказал ребятам: «Не вздумайте такие матчи отпускать, не вздумайте никогда больше моменты расслабленности допускать! Готовьтесь и чтобы всегда выходили с таким рвением и сердцем».

Такие игры нужно вырывать и если вырывать их не будем, то мы расти не будем! Нам нужно выигрывать и расти уверенно. Конечно, мы довольны довольным результатом и настроем, и всем остальным. Но, есть шероховатости и здесь закаляется характер, когда нужно вырывать, вырывать! Ты уже чувствуешь, что можно взять и нужно! И вот не хватает перешагнуть этот барьер. И будут победы большие и очки, когда перешагнем этот барьер. Это я и сказал игрокам», - цитирует Байсуфинова kazfootball.kz.

На данный момент сборная Румынии лидирует в группе Е с пятью очками. У ее соперников есть матчи в запасе, которые состоятся сегодня. У Казахстана два очка и пятое место.

ЧМ-2018. Квалификация

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