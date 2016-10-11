Талгат Байсуфинов: Мы заслужили ничью с Румынией
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов
поделился впечатлениями после матча со сборной Румынии в квалификации ЧМ-2018.
Напомним, что матч завершился вничью (0:0).
«Считаю, что это общая заслуженная ничья. Но, честно, сказал ребятам
простые слова: где бы мы не работали, в клубе или сборной,
не в обиду сопернику, он ведь очень хороший, опытные ребята
и молодые, всё у них на уровне, но, сегодня, был наш день.
Мы должны были выигрывать. Да, ничья это тоже хороший результат,
мы дальше двигаемся. Но я сказал ребятам: «Не вздумайте такие
матчи отпускать, не вздумайте никогда больше
моменты расслабленности допускать! Готовьтесь и чтобы всегда выходили
с таким рвением и сердцем».
Такие игры нужно вырывать и если вырывать их не будем, то мы расти не будем! Нам нужно выигрывать и расти уверенно. Конечно, мы довольны довольным результатом и настроем, и всем остальным. Но, есть шероховатости и здесь закаляется характер, когда нужно вырывать, вырывать! Ты уже чувствуешь, что можно взять и нужно! И вот не хватает перешагнуть этот барьер. И будут победы большие и очки, когда перешагнем этот барьер. Это я и сказал игрокам», - цитирует Байсуфинова kazfootball.kz.
На данный момент сборная Румынии лидирует в группе Е с пятью очками. У ее
соперников есть матчи в запасе, которые состоятся сегодня. У Казахстана два
очка и пятое место.
ЧМ-2018. Квалификация
УЕФА. Группа Е
3-й тур
Матч
Место и дата
11 октября 19:00, , Онлайн-трансляция