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Николае Станчу: Игроки сборной Казахстана били нас по ногам и лицу, но арбитр не свистел

Максим Кравченко
Источник:  Sports.kzКомментарии

Нападающий сборной Румынии Николае Станчу поделился впечатлениями после матча против сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Мы очень разочарованы тем, что не смогли выиграть. У нас были возможности, чтобы забить. Но, учитывая искусственное поле, и агрессивный футбол игроков сборной Казахстана, думаю, ничья — это нормальный результат. Я видел матч с Польшей — там судья также не наказывал казахстанцев за грубые фолы. Они били нас по ногам, по лицу, но арбитр не свистел», — цитирует Станчу sports.kz.

ЧМ-2018. Квалификация

УЕФА. Группа Е

3-й тур

Матч

Казахстан - Румыния - 0:0

Место и дата

11 октября 19:00, , Онлайн-трансляция

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