Николае Станчу: Игроки сборной Казахстана били нас по ногам и лицу, но арбитр не свистел
Нападающий сборной Румынии Николае Станчу поделился впечатлениями после матча против
сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что матч завершился вничью
(0:0).
«Мы очень разочарованы тем, что не смогли выиграть. У нас были возможности, чтобы забить. Но, учитывая искусственное поле, и агрессивный футбол игроков сборной Казахстана, думаю, ничья — это нормальный результат. Я видел матч с Польшей — там судья также не наказывал казахстанцев за грубые фолы. Они били нас по ногам, по лицу, но арбитр не свистел», — цитирует Станчу sports.kz.
ЧМ-2018. Квалификация
УЕФА. Группа Е
3-й тур
Матч
Место и дата
11 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
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