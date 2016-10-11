Дубль Мака помог сборной Словакии разгромить Шотландию в матче квалификации ЧМ-2018
Футболисты сборной Словакии в матче квалификации ЧМ-2018 обыграли команду Шотландии (3:0).
В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитник «Зенита» Роберт Мак, оформивший дубль и Адам Немец, которому ассистировал все тот же Мак.
В следующем туре сборная Словакии 11 ноября встретится дома с командой Литвы, а команда Шотландии сыграет в тот же день не выезде с Англией.
ЧМ-2018. Квалификация
Группа F
3-тур
Матч
Словакия - Шотландия - 3:0 (1:0)
Голы
Мак 18 (1:0). Мак 56 (2:0). Немец 68 (3:0).
Состав
Словакия: Козачик, Шкртел, Скриньяр, Дюрица, Гамшик, Куцка, Голубек, Сабо, Мак, Дюриш, Немец (Бакош, 69)
Шотландия: Маршалл, Тирни, Патерсон, Хэнли, Мартин Р., Бэннан, Снодграсс, Ричи (Анья, 64), Флетчер Д., МакАртур, Флетчер С. (МакГинн, 76), Флетчер С. (Гриффитс, 76)
Предупреждения:
Сабо, 15 - нет
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
11 октября 21:45, Антон Малатинский, Онлайн-трансляция