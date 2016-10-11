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Сборные Англии и Словении сыграли вничью, Мевля вышел во втором тайме

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты сборной Англии сыграли вничью с командой Словении в матче квалификации ЧМ-2018.

Встреча между командами завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что полузащитник «Ростова» Миха Мевля начал эту игру за сборную Словении с 68-й минуты встречи. 

В следующем туре сборная Англии 11 ноября сыграет дома с Шотландией, а Словения в тот же день проведет выездную встречу с командой Мальты.

ЧМ-2018. Квалификация
Группа F
3-тур 

Матч

Словения - Англия - 0:0

Состав

Словения: Облак, Самарджич, Цесар (Мевля, 69), Йокич, Струна А., Крхин (Омладич, 84), Бирса (Кронаветер, 59), Куртич, Иличич, Безяк, Вербич

Англия: Харт, Кэйхилл, Уокер, Стоунз, Роуз, Лингард, Дайер, Хендерсон, Алли (Руни, 73), Уолкотт (Таунсенд, 62), Старридж (Рэшфорд, 82)

Предупреждения:

Бирса, 37; Кронаветер, 87; Струна А., 89 - Дайер, 21; Старридж, 31; Кэйхилл, 88; Лингард, 89

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

11 октября 21:45, Стожице, Текстовая трансляция


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