Сборные Англии и Словении сыграли вничью, Мевля вышел во втором тайме
Футболисты сборной Англии сыграли вничью с командой Словении в матче квалификации ЧМ-2018.
Встреча между командами завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что полузащитник «Ростова» Миха Мевля начал эту игру за сборную Словении с 68-й минуты встречи.
В следующем туре сборная Англии 11 ноября сыграет дома с Шотландией, а Словения в тот же день проведет выездную встречу с командой Мальты.
ЧМ-2018. Квалификация
Группа F
3-тур
Матч
Состав
Словения: Облак, Самарджич, Цесар (Мевля, 69), Йокич, Струна А., Крхин (Омладич, 84), Бирса (Кронаветер, 59), Куртич, Иличич, Безяк, Вербич
Англия: Харт, Кэйхилл, Уокер, Стоунз, Роуз, Лингард, Дайер, Хендерсон, Алли (Руни, 73), Уолкотт (Таунсенд, 62), Старридж (Рэшфорд, 82)
Предупреждения:
Бирса, 37; Кронаветер, 87; Струна А., 89 - Дайер, 21; Старридж, 31; Кэйхилл, 88; Лингард, 89
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
11 октября 21:45, Стожице, Текстовая трансляция