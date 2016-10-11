Германия обыграла Северную Ирландию в квалификации ЧМ-2018
Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Германии и Северной Ирландии
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу немцев.
За бундестим забивали Юлиан Дракслер и Сами Хедира. Немецкая команда одержала три победы в трех матчах и занимает первое место. У Северной Ирландии четыре очка и третье место.
ЧМ-2018. Квалификация
УЕФА. Группа С
Матч
Германия - Северная Ирландия - 2:0 (2:0)
Голы
Дракслер 13 (1:0). Хедира 17 (2:0).
Состав
Германия: Нойер, Хектор (Волланд, 81), Хуммельс, Хектор (Волланд, 81), Боатенг (Мустафи, 69), Кроос, Хедира, Киммих, Дракслер, Озил (Гюндоган, 46), Гётце, Мюллер
Северная Ирландия: МакГоверн, Эванс Д., Хьюз, МакАули, Ходсон, Дэвис, Уорд (МакГинн, 61), Эванс К., Фергюсон, Норвуд (МакНейр, 72), Магеннис (Лафферти, 76)
Предупреждения:
нет - Фергюсон, 73
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
11 октября 21:45, АВД Арена, Текстовая трансляция