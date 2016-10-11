Германия обыграла Северную Ирландию в квалификации ЧМ-2018

Тибо Куртуа: Зол на Азара, потому что он пытался играть пяткой там, где этого делать не стоило

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Гибралтара (6:0) раскритиковал своего партнера по национальной команде и «Челси» Эдена Азара.