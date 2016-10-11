Польша вырвала победу в матче с Арменией благодаря голу Левандовски
Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Польши и Армении завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.
Несмотря на удаление Гаэля Андоняна и автогол Грайра Мкояна, армянам удалось отыграться. Гол в активе Маркоса Пиззелли, который удачно сыграл на добивании. В меньшинстве армяне были близки к тому, чтобы сохранить ничью, но на последних секундах решающий мяч забил Роберт Левандовски.
Польша набрала семь очков и занимает второе место в группе Е. У Армении ноль очков, команда пока идет последней.
ЧМ-2018. Квалификация
УЕФА. Группа Е
3-й тур
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически