Польша вырвала победу в матче с Арменией благодаря голу Левандовски

Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Польши и Армении завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.

Несмотря на удаление Гаэля Андоняна и автогол Грайра Мкояна, армянам удалось отыграться. Гол в активе Маркоса Пиззелли, который удачно сыграл на добивании. В меньшинстве армяне были близки к тому, чтобы сохранить ничью, но на последних секундах решающий мяч забил Роберт Левандовски.

Польша набрала семь очков и занимает второе место в группе Е. У Армении ноль очков, команда пока идет последней.

ЧМ-2018. Квалификация

УЕФА. Группа Е

3-й тур