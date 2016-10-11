Чехия и Азербайджан разошлись миром
Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Чехии и Азербайджана
завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
После этой игры Азербайджан занимает второе место в группе С, имея в активе семь очков. У чехов два очка и пятое место. С девятью очками лидирует сборная Германии.
ЧМ-2018. Квалификация
УЕФА. Группа С
3-й тур
Матч
Чехия - Азербайджан - 0:0
Состав
Чехия: Вацлик, Сивок, Селасси, Брабец, Дроппа, Крейчи (Петржела, 64), Скалак (Жмрхал, 74), Сикора, Дочкал, Шик (Шкода, 66), Кадлец В.
Азербайджан: Агаев К., Мирзабеков, Дашдемиров, Гараев, Гусейнов Б., Медведев, Аласгаров (Рамазанов, 71), Амиргулиев, Шейдаев (Паскуаль, 90), Гурбанов (Абдуллаев, 87), Назаров
Предупреждения:
Кадлец В., 58 - Аласгаров, 35; Шейдаев, 90
Судья:
Матей Юг (Словения)
Место и дата
11 октября 21:45, Базалы, Онлайн-трансляция