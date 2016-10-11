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Чехия и Азербайджан разошлись миром

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Чехии и Азербайджана завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

После этой игры Азербайджан занимает второе место в группе С, имея в активе семь очков. У чехов два очка и пятое место. С девятью очками лидирует сборная Германии.

ЧМ-2018. Квалификация

УЕФА. Группа С

3-й тур

Матч

Чехия - Азербайджан - 0:0

Состав

Чехия: Вацлик, Сивок, Селасси, Брабец, Дроппа, Крейчи (Петржела, 64), Скалак (Жмрхал, 74), Сикора, Дочкал, Шик (Шкода, 66), Кадлец В.

Азербайджан: Агаев К., Мирзабеков, Дашдемиров, Гараев, Гусейнов Б., Медведев, Аласгаров (Рамазанов, 71), Амиргулиев, Шейдаев (Паскуаль, 90), Гурбанов (Абдуллаев, 87), Назаров

Предупреждения:

Кадлец В., 58 - Аласгаров, 35; Шейдаев, 90

Судья:

Матей Юг (Словения)

Место и дата

11 октября 21:45, Базалы, Онлайн-трансляция


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