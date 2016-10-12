Магомед Митришев: Надеюсь, что кавказское дерби получится зрелищным

Нападающий «Терека» Магомед Митришев поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России, в котором команда из Грозного встретится с «Анжи».

- После выходных у команды были два дня тяжёлых тренировок. Тренерский штаб увеличил нагрузки?

- Верно. После выходных нам надо было хорошо нагрузиться, что мы и сделали в течении этих 3 дней.

- Совсем скоро предстоит кавказское дерби «Анжи»-»Терек». В прошлый раз Вам удалась игра в Махачкале. Что ждёте от нового противостояния?

- Это кавказское дерби, надеюсь игра будет зрелищной для болельщиков и удачно сложится для нас. «Анжи» - хорошая команда, и думаю матч будет интересный.

- В «Анжи» остались знакомые, с кем Вы играли в период нахождения в аренде?

- Конечно, Гаджибеков, Газимагомедов, Гасанов, Мусалов, иностранцы, Боли и Амаду, а так же доктора Хаджимурад и Руслан которые поставили меня на ноги после перелома. Рад буду снова их всех повидать.

Напомним, встреча состоится 17 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.