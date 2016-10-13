КХЛ. ЦСКА – «Динамо» (Мн), СКА – «Динамо» (Р) и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
13 октября
Матч
Место и дата
13 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 октября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 октября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар
Место и дата
13 октября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 октября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 октября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 октября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 октября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 октября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 октября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция