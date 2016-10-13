КХЛ. ЦСКА – «Динамо» (Мн), СКА – «Динамо» (Р) и другие матчи

читайте также

Игорь Шестеркин: Я еще не первый номер в СКА Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился мнением о выступлении за московский «Спартак».

Яков Рылов: Мы одна команда. И ответственность за ошибки у нас общая Защитник московского «Динамо» Яков Рылов оригинально прокомментировал поражение от «Слована» - 3:5.

Семен Кокуев: У хорватов всего 15 человек играло, а у «Слована» - четыре полных пятерки Форвард московского «Динамо» Семен Кокуев – о своей восьмой шайбе в сезоне и поражении от «Слована» - 3:5.

Сергей Орешкин: Мы выиграли у «Слована» всё! А результата нет Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение от «Слована» - 3:5.

Милош Ржига: Наконец то мы начали играть не каждый за себя, а на команду Главный тренер «Слована» Милош Ржига – о победе над московским «Динамо» - 5:3.

«Витязь» дома обыграл «Медвешчак» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Медвешчаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Витязя».

Москвичи объявили бойкот иностранным клубам Обозреватель «Советского спорта» разбирается – почему жители столицы не ходят на матчи против зарубежных команд.

Московское «Динамо» дома уступило «Словану» Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Слованом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Слована».

Михалкевич покинул пост генерального менеджера «Северстали» Должность генерального менеджера ХК «Северсталь» покинул Евгений Михалкевич. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Если бы Квартальнов так наехал на Ничушкина в НХЛ, шумела бы вся Америка В твиттере написали, что Валерий Ничушкин доигрался до других «Старз» - «Звезды», фарм-клуба ЦСКА. И я даже вздрогнул.

Даниил Марков: Очень не люблю трусость, в матче с «Авангардом» ее не видел Тренер «Спартака» Даниил Марков рассказал о приглашении в тренерский штаб красно-белых и оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3).

Китаров покидает «Нефтехимик», минское «Динамо» выкупило Стася у нижнекамцев В составе нижнекамского «Нефтехимика» произошли изменения. Команду покинули нападающие Александр Китаров и Андрей Стась.

Виктор Тихонов: Постоянно драться не стремлюсь, но если понадобится - заступлюсь за партнера Форвард СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».

Вячеслав Войнов: Как настроиться на рижское «Динамо»? Я только утром узнал, с кем мы играем Защитник СКА Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».

Харийс Витолиньш: Видно, что Херсли – хоккеист хорошего качества Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».

СКА – «Динамо Р». Патрик Херсли не примет участия в матче В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на своем льду примет рижское «Динамо».

Херсли тренировался с четвертым звеном СКА, Широков пропустил тренировку СКА продолжает подготовку к очередному матчу регулярного чемпионата против рижского «Динамо».

Александр Гулявцев: «Динамо» старалось нас дожать, но мы сыграли надежно Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3).

Нормундс Сейейс: В конце допустили безобразные и безответственные ошибки Главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4).