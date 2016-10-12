Гарет Саутгейт: Могли сыграть лучше, но делали слишком много ошибок
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру своих подопечных в матче с командой Словении (0:0) в квалификации ЧМ-2018.
«Мы могли сыграть лучше, но делали слишком много ошибок, после которых словенцы создавали моменты. Наш голкипер – Харт сыграл сегодня фантастически, результат матча – его заслуга», - приводит слова Саутгейта BBC.
В следующем туре сборная Англии 11 ноября сыграет дома с Шотландией.
Матч
Состав
Словения: Облак, Самарджич, Цесар (Мевля, 69), Йокич, Струна А., Крхин (Омладич, 84), Бирса (Кронаветер, 59), Куртич, Иличич, Безяк, Вербич
Англия: Харт, Кэйхилл, Уокер, Стоунз, Роуз, Лингард, Дайер, Хендерсон, Алли (Руни, 73), Уолкотт (Таунсенд, 62), Старридж (Рэшфорд, 82)
Предупреждения:
Бирса, 37; Кронаветер, 87; Струна А., 89 - Дайер, 21; Старридж, 31; Кэйхилл, 88; Лингард, 89
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
11 октября 21:45, Стожице, Текстовая трансляция