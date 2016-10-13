СКА – «Динамо» (Рига). Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Динамо» из Риги.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, что после 20 игр у СКА было 48 очков. Армейцы занимали первое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» после 18 игр было 11 очков. Оно на Западе шло последним, 14-м.