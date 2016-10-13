Евролига. «Галатасарай» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 20:00 мск

В четверг в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют турецкий «Галатасарай» и московский ЦСКА.

Их матч пройдет в Стамбуле и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, что ЦСКА является действующим победителем Евролиги, а «Галатасарай» в прошлом сезоне Евролиги не участвовал.