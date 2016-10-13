Евролига. «Галатасарай» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 20:00 мск
В
четверг в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют турецкий
«Галатасарай» и московский ЦСКА.
Их
матч пройдет в Стамбуле и начнется в 20:00 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Напомним, что ЦСКА является действующим победителем Евролиги, а «Галатасарай» в прошлом сезоне Евролиги не участвовал.
Матч
Место и дата
13 октября 20:00, Абди Ипекчи, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически