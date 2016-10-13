НХЛ. «Оттава» - «Торонто», «Сан-Хосе» - «Лос-Анджелес» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
13 октября
Матч
Чикаго - Сент-Луис - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Паник (Хосса, Тэйвс), 4:38 (1:0).
Место и дата
13 октября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 октября 05:00, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 октября 05:30, САП Центр, Онлайн-трансляция
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