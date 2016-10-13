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НХЛ. «Оттава» - «Торонто», «Сан-Хосе» - «Лос-Анджелес» и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

13 октября

Матч

Оттава - Торонто - 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Мэттьюз (Нюландер, Хьюман), 8:21 (0:1). Райан (Смит, Карлссон), 10:28 (1:1). Карлссон (Райан, Брассар), 12:49 (2:1). Мэттьюз 14:18 (2:2). Мэттьюз (Райлли), 21:25 (2:3).

Место и дата

13 октября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Сент-Луис - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Паник (Хосса, Тэйвс), 4:38 (1:0).

Место и дата

13 октября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Калгари

Место и дата

13 октября 05:00, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Лос-Анджелес

Место и дата

13 октября 05:30, САП Центр, Онлайн-трансляция

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