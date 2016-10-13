День в истории. Омари Тетрадзе – 47
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октября свой 47-й день рождения празднует известный российский тренер, бывший
футболист сборной России Омари Тетрадзе.
Он является
воспитанником тбилисского футбола. В 1987 году Омари Тетрадзе дебютировал за местное
«Динамо». Также выступал за «Мерцхали» из Озургети, московское
«Динамо», «Спартак-Аланию» из Владикавказа, итальянскую «Рому», греческий
ПАОК, махачкалинский «Анжи» и самарские «Крылья Советов». За сборную
России сыграл 36 матчей, забил 1 гол. За сборную СССР сыграл
3 матча.
Ранее
работал тренером в «Анжи» и «Крыльях Советов», главным тренером
«Анжи», «Волги» из Нижнего Новгорода, подмосковных «Химок», талдыкорганского
«Жетысу», красноярского «Енисея» и костанайского «Тобола».
Будучи игроком Омари Тетрадзе в
1995 году в составе «Спартака-Алании» выигрывал чемпионат России, а в 2001-м в
составе ПАОКа завоевал Кубок Греции.
Будучи тренеров Омари Тетрадзе
в 2009 году вывел «Анжи» из ФНЛ в РФПЛ.