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День в истории. Омари Тетрадзе – 47

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

13 октября свой 47-й день рождения празднует известный российский тренер, бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе.

Он является воспитанником тбилисского футбола. В 1987 году Омари Тетрадзе дебютировал за местное «Динамо». Также выступал за «Мерцхали» из Озургети, московское «Динамо», «Спартак-Аланию» из Владикавказа, итальянскую «Рому», греческий ПАОК, махачкалинский «Анжи» и самарские «Крылья Советов». За сборную России сыграл 36 матчей, забил 1 гол. За сборную СССР сыграл 3 матча.

Ранее работал тренером в «Анжи» и «Крыльях Советов», главным тренером «Анжи», «Волги» из Нижнего Новгорода, подмосковных «Химок», талдыкорганского «Жетысу», красноярского «Енисея» и костанайского «Тобола».

Будучи игроком Омари Тетрадзе в 1995 году в составе «Спартака-Алании» выигрывал чемпионат России, а в 2001-м в составе ПАОКа завоевал Кубок Греции.

Будучи тренеров Омари Тетрадзе в 2009 году вывел «Анжи» из ФНЛ в РФПЛ.

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