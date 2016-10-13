Николай Карполь: «Уралочке» нужно время, чтобы сыграться

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь после победы над «Метаром» в стартовом матче чемпионата России признался, что его команде нужно время на улучшение взаимодействия.

«Нужно готовить команду, она новая. Ей надо время, чтобы сыграться. Форма пока не та. Игр очень мало провели. Дальше должно быть лучше. Здесь были зрители, поддержка, это помогло. Мы победили, но не все получилось. Надо работать над взаимодействием, улучшать блок, защиту», - приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола слова Карполя.

Встреча, прошедшая в Нижнем Тагиле, завершилась победой «Уралочки» в четырех партиях – 3:1 (22:25, 25:17, 25:12, 25:13).