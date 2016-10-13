Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Оттава2 : 3Торонто
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай- : -ЦСКА
Хоккей  Чикаго1 : 0Сент-Луис
Хоккей  СКА- : -Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Николай Карполь: «Уралочке» нужно время, чтобы сыграться

Андрей Петухов
Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь после победы над «Метаром» в стартовом матче чемпионата России признался, что его команде нужно время на улучшение взаимодействия.

«Нужно готовить команду, она новая. Ей надо время, чтобы сыграться. Форма пока не та. Игр очень мало провели. Дальше должно быть лучше. Здесь были зрители, поддержка, это помогло. Мы победили, но не все получилось. Надо работать над взаимодействием, улучшать блок, защиту», - приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола слова Карполя.

Встреча, прошедшая в Нижнем Тагиле, завершилась победой «Уралочки» в четырех партиях – 3:1 (22:25, 25:17, 25:12, 25:13).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
День в истории. Елене Годиной - 39!Сегодня, 17 сентября, исполняется 39 лет известной российской волейболистке Елене Годиной.Владислав Фадеев: Карполь будет руководить «Уралочкой», а не сборной России на Кубке ЕльцинаКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев пояснил, что известный российский волейбольный тренер, двукратный олимпийский чемпион Николай Карполь во время турнира Кубок Ельцина фактически будет руководить «Уралочкой», а не сборной России.Карполь будет тренером женской сборной России на Кубке ЕльцинаЗаслуженный тренер России Николай Карполь возглавит женскую сборную страны по волейболу на Кубке Ельцина, сообщает официальный сайт ВК «Уралочка».Призрак Николая Карполя. Колонка Сергея МикуликаПризрак Николая Карполя. Колонка Сергея МикуликаКрасивая была б история – три женские наши команды в игровых видах поехали в Рио и все три выходят в полуфинал.«Уралочка» сыграет в одной группе с «Вакифбанком» в Лиге чемпионовВолейболистки «Уралочки-НТМК» из Екатеринбурга на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17 сыграют с финалистом прошлого розыгрыша - турецким «Вакифбанком».Заряжко перешла из «Уралочки» в «Динамо-Казань»Блокирующая «Уралочки-НТМК» и сборной России Ирина Заряжко продолжит карьеру в казанском «Динамо». Детали контракта 24-летней волейболистки не сообщаются.Николай Карполь: В сборной России найдутся люди, которые заменят ГамовуГлавный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал завершение спортивной карьеры Екатерины Гамовой.Игрок сборной России Евтухова пропустила финал чемпионата России из-за сотрясения мозгаДоигровщица екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Дарья Евтухова, вызванная в сборную России, не сыграла в «Финале четырех» чемпионата России из-за сотрясения мозга, сообщил корреспонденту Sovsport.ru генеральный менеджер национальной команды Владислав Фадеев.Блокирующая «Уралочки» Джек может перейти в «Галатасарай»Блокирующая «Уралочки» Шинед Джек может перейти в турецкий «Галатасарай», информирует World of Volley.Заряжко, Филиштинская и Марюхнич перейдут в казанское «Динамо»Игроки краснодарского «Динамо» Ирина Филиштинская и Марина Марюхнич, а также блокирующая «Уралочки» Ирина Заряжко перейдут в казанское «Динамо», сообщает VolleyNews.Валерия Сафонова: Происшествие с Джек подкосило «Уралочку» в финале чемпионата РоссииЦентральная блокирующая «Уралочки-НТМК» Валерия Сафонова рассказала о том, как повлияло на игру ее команды в финале чемпионата России происшествие с одноклубницей Шинейд Джек.Анна Климец: «Уралочке» по силам было выиграть чемпионат РоссииДиагональная «Уралочки-НТМК» Анна Климец поделилась эмоциями от финального матча чемпионата России против московского «Динамо».«Динамо» – машина! Московские волейболистки выиграли чемпионат России«Динамо» – машина! Московские волейболистки выиграли чемпионат РоссииВолейболистки московского «Динамо» выиграли золотые медали чемпионата России с рекордным показателем в турнире – 22 победы в 22 матчах!Екатерина Любушкина: Финал чемпионата России получился гипервалидольнымЦентральная блокирующая московского «Динамо» Екатерина Любушкина поделилась впечатлениями от победы над «Уралочкой» в финале чемпионата России.Юрий Панченко: Я не колдун, золото чемпионата России – это заслуга всей командыГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко рассказал о том, насколько трудно было его команде выиграть чемпионат России среди женских команд.Михаил Карполь: Волейболистка «Уралочки» Шинейд Джек пришла в сознание, все нормальноМихаил Карполь: Волейболистка «Уралочки» Шинейд Джек пришла в сознание, все нормальноОдна из лидеров волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Шинейд Джек пришла в сознание после инцидента перед финалом чемпионата России, сообщил корреспонденту Sovsport.ru тренер екатеринбургской команды Михаил Карполь.Московское «Динамо» стало чемпионом России, обыграв «Уралочку»Московское «Динамо» стало чемпионом России, обыграв «Уралочку»Волейболистки московского «Динамо» в решающем матче «Финала четырех» Суперлиги обыграли екатеринбургскую «Уралочку» со счетом 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).Волейболистка «Уралочки» Джек потеряла сознание на разминке перед финалом чемпионата РоссииВолейболистка «Уралочки» Джек потеряла сознание на разминке перед финалом чемпионата РоссииОдна из лидеров волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга Шинейд Джек потеряла сознание перед самым стартом матча за золотые медали чемпионата России против московского «Динамо».Ришат Гилязутдинов: В матче с «Уралочкой» сыграли очень плохоГлавный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов считает, что его подопечные играли отвратительно против «Уралочки-НТМК» в полуфинале чемпионата России.Николай Карполь: Выход «Уралочки» в финал ЧР – результат многолетней работыГлавный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь назвал победу своей команды над казанским «Динамо» и последующий выход в финал чемпионата России результатом многолетней работы.

жвк уралочка-нтмк
жвк уралочка-нтмккалендарьстатистика
Николай Карполь
Николай Карпольвсе новости

Cпецпредложение