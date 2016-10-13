Ришат Гилязутдинов: «Динамо» сейчас где-то на середине тренировочного процесса

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов после победы над «Енисеем» в стартовом матче чемпионата России отметил, что его команда продолжает работу над поиском оптимальных сочетаний.

«Мы сейчас ещё где-то на середине тренировочного процесса: много ротаций, много моментов, которые предстоит оценивать по ходу чемпионата. И понятно, что конкретно говорить об идеальном стартовом составе пока не получается – впереди ещё много работы. Если говорить о сопернике, то «Енисей» – хорошая команда с тем костяком, который они сохранили. Играли они неплохо и даже здорово. Ну а мы, повторюсь, ещё в начале пути на нынешнем чемпионате», - приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола слова Гилязутдинова.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась победой хозяек паркета в четырех партиях – 3:1 (25:21, 22:25, 25:12, 25:22).