Джанлуиджи Буффон стал обладателем премии Golden Foot
Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон стал
обладателем мировой премии Golden Foot.
38-летний вратарь обошел в борьбе за награду Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Анреа Пирло, Уэйна Руни, а также стал первым в своем амплуа, кто удостоился этой премии.
В минувшем сезоне Буффон вместе со «старой синьорой» победил в чемпионате Италии и Кубке страны.
Напомним, Golden Foot - ежегодная международная награда, которая присуждается футболистам, достигшим возраста 29 лет, за высокие спортивные успехи, достигнутые в команде и лично.
По традиции обладатель оставляет отпечатки своих ног на «Аллее чемпионов» на набережной в Монако.
Получить этот приз можно лишь раз в жизни.
Ранее его обладателями становились:
2003 – Роберто Баджо (Италия)
2004 – Павел Недвед (Чехия)
2005 – Андрей Шевченко (Украина)
2006 – Роналдо (Бразилия)
2007 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
2008 – Роберто Карлос (Бразилия)
2009 – Роналдинью (Бразилия)
2010 – Франческо Тотти (Италия)
2011 – Райан Гиггз (Уэльс)
2012 – Златан Ибрагимович (Швеция)
2013 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
2014 – Андрес Иньеста (Испания)
2015 – Самюэль Это'О (Камерун)