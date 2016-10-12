Джанлуиджи Буффон стал обладателем премии Golden Foot

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон стал обладателем мировой премии Golden Foot.

38-летний вратарь обошел в борьбе за награду Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Анреа Пирло, Уэйна Руни, а также стал первым в своем амплуа, кто удостоился этой премии.

В минувшем сезоне Буффон вместе со «старой синьорой» победил в чемпионате Италии и Кубке страны.

Напомним, Golden Foot - ежегодная международная награда, которая присуждается футболистам, достигшим возраста 29 лет, за высокие спортивные успехи, достигнутые в команде и лично.

По традиции обладатель оставляет отпечатки своих ног на «Аллее чемпионов» на набережной в Монако.

Получить этот приз можно лишь раз в жизни.

Ранее его обладателями становились:

2003 – Роберто Баджо (Италия)

2004 – Павел Недвед (Чехия)

2005 – Андрей Шевченко (Украина)

2006 – Роналдо (Бразилия)

2007 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)

2008 – Роберто Карлос (Бразилия)

2009 – Роналдинью (Бразилия)

2010 – Франческо Тотти (Италия)

2011 – Райан Гиггз (Уэльс)

2012 – Златан Ибрагимович (Швеция)

2013 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

2014 – Андрес Иньеста (Испания)

2015 – Самюэль Это'О (Камерун)