Эквадор в меньшинстве вырвал ничью в матче с Боливией
Сборная Боливии сыграла вничью с командой Эквадора (2:2) в матче
десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.
На дубль в первом тайме боливийского нападающего Пабло
Эскобара, дублем ответил во второй половине встречи нападающий Эквадора Эннер
Валенсия.
На 79-й минуте полузащитник гостей Луис Кайседо получил
вторую желтую карточку в матче и покинул поле.
Эквадорский полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа отыграл 82
минуты и был заменен, вместо него на поле появился Габриэль Ачиллер.
После десяти матчей турнира, Эквадор занимает третье место с 17-ю очками, а команда Боливии расположилась на девятой строчке, имея в активе восемь очков.
Матч
Голы
Эскобар 4 (1:0). Эскобар 44 (2:0). Валенсия Э. 48 (2:1). Валенсия Э. 89 (2:2).
Место и дата
11 октября 23:00, , Онлайн-трансляция