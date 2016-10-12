Колумбия дома сыграла вничью с Уругваем

Колумбийская сборная сыграла вничью с командой Уругвая (2:2) в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.

Счет в матче на 15-й минуте открыл нападающий Колумбии Абель Агиляр. На 27-й минуте Кристиан Родригес сравнял счет в матче.

Во второй половине встречи, Луис Суарес на 73-й минуте вывел сборную Уругвая вперед, а за четыре минуты до конца матча колумбиец Йерри Мина установил окончательный счет в матче, забив головой с передачи Хуана Куадрадо.

После десяти матчей турнира, Уругвай лидирует в таблице, имея 20 очков, а команда Колумбии расположилась на четвертой строчке, имея в активе 17 очков.