Александр Головин: Обидно терять Еременко, но надо работать дальше

Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказался об отстранении одноклубника Романа Еременко.

- Как играть без дисквалифицированного Романа Еременко?

- По правде говоря, мы особо об этом не думаем, - сказал Головин Sportbox.ru. Обидно, конечно, но надо работать дальше. Тренируемся, как и раньше.

- Возможно, дополнительная нагрузка выпадет на вас. Готовы?

- Конечно, я буду стараться делать все возможное, чтобы показывать свой максимум. Всегда хочется давать максимальный результат, независимо от обстоятельств.

Напомним, что ранее финский хавбек был отстранен УЕФА от участия в футбольных матчах на 30 дней. Причины названы не были. Он не принял участия в последних матчах сборной Финляндии в квалификации ЧМ-2018 в связи с этим решением.