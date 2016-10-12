Александр Головин: Обидно терять Еременко, но надо работать дальше
Полузащитник ЦСКА
Александр Головин высказался об
отстранении одноклубника Романа Еременко.
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Как играть без дисквалифицированного Романа Еременко?
- По правде говоря, мы особо об этом
не думаем, - сказал Головин Sportbox.ru. Обидно, конечно, но надо работать дальше. Тренируемся, как
и раньше.
- Возможно, дополнительная нагрузка выпадет на вас. Готовы?
- Конечно, я буду стараться делать все возможное, чтобы
показывать свой максимум. Всегда хочется давать максимальный результат,
независимо от обстоятельств.
Напомним, что
ранее финский хавбек был отстранен УЕФА от участия в футбольных матчах на 30
дней. Причины названы не были. Он не принял участия в последних матчах сборной
Финляндии в квалификации ЧМ-2018 в связи с этим решением.
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