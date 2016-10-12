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Павел Недвед: Жалею, что не удалось поиграть за «Манчестер Юнайтед»

Александр Семкив
Источник:  «Манчестер Юнайтед» в РоссииКомментарии

Обладатель «Золотого мяча», вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о том, что жалеет, что не удалось поиграть за «Манчестер Юнайтед».

«О чем я жалею? Что я никогда не играл за «Манчестер Юнайтед», думаю, мне бы там понравилось. К сожалению, я так и не получил от них предложения, в Англии мной интересовался только «Челси», - сказал Недвед.

Напомним, Недвед выступал за «Ювентус» с 2001 по 2009 годы, выиграл с клубом два чемпионата (2002, 2003) и два Суперкубка Италии (2002, 2003).

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