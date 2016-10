Защитник «Анахайма» разыграл одноклубников, переодевшись в уборщика

Канадский защитник «Анахайма» Кевин Биекса разыграл одноклубников, переодевшись в перерыве матча в уборщика и выйдя на лед с лопатой для уборки.

Кевин с лопатой отвлекал хоккеистов и постоянно путался у них под ногами.

With his team playing in a recent preseason game, @kbieksa3 went undercover with the ice crew.



Here's what happened next. pic.twitter.com/KZHtPNSy6G