Российский гонщик может стать пилотом «Рено»

Руководитель гоночного коллектива «Рено» Фредрик Вассер намекнул на то, что гонщиком французской команды может стать россиянин.

- Если бы все гонщики, которых связывают с нами, перешли бы в «Рено», мы бы стали не гоночной командой, а футбольной, - сказал Вассер в эфире французского телеканала Canal+. – Немец, Хюлкенберг является главным претендентом на место первого пилота. Но это не окончательное решение. Второй претендент – это француз Эстебан Окон.

Немец-француз звучит очень хорошо. Но немец-русский или немец-финн - тоже очень интересное сочетание. У нас очень много вариантов.

Вассер никаких российских имен не называл, но стоит отметить, что россиянин Сергей Сироткин является тест-пилотом французской «конюшни», а две недели назад 21-летний гонщик провел тесты в Валенсии за рулем болида «Рено».

Также, в СМИ появилась информация, что Даниил Квят может стать пилотом «Рено», а его место в «Торо Россо» займет Пьер Гасли.