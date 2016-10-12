Российский гонщик может стать пилотом «Рено»
Руководитель гоночного коллектива «Рено» Фредрик Вассер намекнул
на то, что гонщиком французской команды может стать россиянин.
- Если бы все гонщики, которых связывают с нами, перешли бы в «Рено»,
мы бы стали не гоночной командой, а футбольной, - сказал Вассер в эфире
французского телеканала Canal+. – Немец, Хюлкенберг является главным претендентом на место
первого пилота. Но это не окончательное решение. Второй претендент – это француз
Эстебан Окон.
Немец-француз звучит очень хорошо. Но немец-русский или
немец-финн - тоже очень интересное сочетание. У нас очень много
вариантов.
Вассер никаких российских имен не называл, но стоит отметить, что
россиянин Сергей Сироткин является тест-пилотом французской «конюшни», а две
недели назад 21-летний гонщик провел тесты в Валенсии за рулем болида «Рено».
Также, в СМИ появилась информация, что Даниил Квят может
стать пилотом «Рено», а его место в «Торо Россо» займет Пьер Гасли.