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Аргентина дома проиграла Парагваю, Агуэро не забил пенальти

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сборная Аргентины дома проиграла команде Парагвая (0:1) в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.

Единственный гол в матче на 18-й минуте забил нападающий гостей Дерлис Гонсалес.

В самом начале второй половины встречи парагваец Паоло да Сильва сыграл рукой в своей штрафной, арбитр назначил пенальти, который аргентинский нападающий Серхио Агуэро не реализовал.

После этой игры аргентинцы с 16 очками занимают пятое место таблицы, а команда Парагвая, имея на одно очко меньше, расположилась строчкой ниже.

Матч

Аргентина - Парагвай

Место и дата

12 октября 02:30, , Онлайн-трансляция

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