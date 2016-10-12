Аргентина дома проиграла Парагваю, Агуэро не забил пенальти

Сборная Аргентины дома проиграла команде Парагвая (0:1) в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.

Единственный гол в матче на 18-й минуте забил нападающий гостей Дерлис Гонсалес.

В самом начале второй половины встречи парагваец Паоло да Сильва сыграл рукой в своей штрафной, арбитр назначил пенальти, который аргентинский нападающий Серхио Агуэро не реализовал.

После этой игры аргентинцы с 16 очками занимают пятое место таблицы, а команда Парагвая, имея на одно очко меньше, расположилась строчкой ниже.