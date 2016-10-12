Аргентина дома проиграла Парагваю, Агуэро не забил пенальти
Сборная Аргентины дома проиграла команде Парагвая (0:1) в матче
десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.
Единственный гол в матче на 18-й минуте забил нападающий гостей
Дерлис Гонсалес.
В самом начале второй половины встречи парагваец Паоло да Сильва
сыграл рукой в своей штрафной, арбитр назначил пенальти, который аргентинский
нападающий Серхио Агуэро не реализовал.
После этой игры аргентинцы с 16 очками занимают пятое место таблицы, а команда Парагвая, имея на одно очко меньше, расположилась строчкой ниже.
Матч
Место и дата
12 октября 02:30, , Онлайн-трансляция
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