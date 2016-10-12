Дубль Видаля принес победу Чили в матче с Перу
Сборная Чили обыграла команду Перу(2:1) в матче десятого тура
квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.
В составе победителей дублем отметился чилийский полузащитник
Артуро Видаль, а за команду гостей единственный гол забил Эдисон Флорес.
После этого матча чилийская сборная с 14 очками занимает седьмое место таблицы, а команда Перу расположилась строчкой ниже, имея на девять очков меньше.
Матч
Место и дата
12 октября 02:30, , Онлайн-трансляция
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