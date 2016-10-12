Александр Зинченко: Для меня самое важное - это победа команды

Полузащитник ПСВ и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем дебюте в чемпионате Голландии.

- Как дебют может быть удачным, если моя команда не победила? Для меня самое важное - это победа команды, а индивидуальная игра всегда уходит на второй план. После матча тренер мне лично ничего не говорил, а общался со всей командой. У всех было такое подавленное настроение, в раздевалке была тишина. Тренер сказал по игре, но я совсем ничего не понимаю на голландском. Более глубокий анализ уже был после, - сказал Зинченко.

Напомним, Зинченко появился на поле на 55-й минуте встречи с «Херенвеном». Матч завершился со счетом 1:1.

Команда Филлипа Коку с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице.