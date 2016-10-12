Александр Зинченко: Для меня самое важное - это победа команды
Полузащитник ПСВ и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем дебюте в
чемпионате Голландии.
- Как дебют может быть
удачным, если моя команда не победила? Для меня самое важное - это
победа команды, а индивидуальная игра всегда уходит на второй план.
После матча тренер мне лично ничего не говорил, а общался
со всей командой. У всех было такое подавленное настроение,
в раздевалке была тишина. Тренер сказал по игре,
но я совсем ничего не понимаю на голландском. Более
глубокий анализ уже был после, - сказал Зинченко.
Напомним, Зинченко появился на поле на 55-й
минуте встречи с «Херенвеном». Матч завершился со счетом 1:1.
Команда Филлипа Коку с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице.
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