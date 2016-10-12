Сидни Кросби: Рад, что смог сегодня встать на коньки
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о том, как
себя чувствует после получения травмы.
«Рад,
что смог сегодня встать на коньки. Сотрясения случаются, они происходят в
разных видах спорта, спортсмены неоднократно переносят сотрясения и чувствую
себя хорошо. Мне кажется, надо просто правильно к ним относиться и быть
уверенным, что лечение идет правильно. Я себя чувствую комфортно и уверен, что
все будет в порядке», - цитирует Кросби ТАСС со ссылкой на пресс-службу НХЛ.
Напомним, 29-летний канадец не
принял участия в выставочном матче с «Коламбусом» из-за плохого самочувствия.
Главный тренер команды Майк Салливан объяснил это большим количеством матчей,
которые провел Кросби в последнее время.Однако проведенное медицинское
обследование выявило у капитана «пингвинов» сотрясение.
Сроки
восстановления Кросби станут известны позднее.