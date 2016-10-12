Сидни Кросби: Рад, что смог сегодня встать на коньки

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о том, как себя чувствует после получения травмы.

«Рад, что смог сегодня встать на коньки. Сотрясения случаются, они происходят в разных видах спорта, спортсмены неоднократно переносят сотрясения и чувствую себя хорошо. Мне кажется, надо просто правильно к ним относиться и быть уверенным, что лечение идет правильно. Я себя чувствую комфортно и уверен, что все будет в порядке», - цитирует Кросби ТАСС со ссылкой на пресс-службу НХЛ.



Напомним, 29-летний канадец не принял участия в выставочном матче с «Коламбусом» из-за плохого самочувствия. Главный тренер команды Майк Салливан объяснил это большим количеством матчей, которые провел Кросби в последнее время.Однако проведенное медицинское обследование выявило у капитана «пингвинов» сотрясение.

Сроки восстановления Кросби станут известны позднее.