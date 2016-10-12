Сборная Бразилии на выезде обыграла Венесуэлу

Сборная Бразилии на выезде обыграла команду Венесуэлы (2:0) в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.

В составе победителей мячи забили Габриэль Жезус и Виллиан.

Стоит отметить, что на 76-й минуте встречи на стадионе погас свет и игра была приостановлена на некоторое время.

Экс-нападающий «Рубина» и «Зенита» венесуэлец Саломон Рондон провел на поле все 90 минут встречи.

После этого матча подопечные Тите возглавили таблицу, имея в активе 21 очко, а Венесуэла расположилась на десятой строчке с двумя очками.