Сборная Бразилии на выезде обыграла Венесуэлу
Сборная Бразилии на выезде обыграла команду Венесуэлы (2:0) в матче
десятого тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.
В составе победителей мячи забили Габриэль Жезус и Виллиан.
Стоит отметить, что на 76-й минуте встречи на стадионе погас свет и игра была приостановлена на некоторое время.
Экс-нападающий «Рубина» и «Зенита» венесуэлец Саломон Рондон
провел на поле все 90 минут встречи.
После этого матча подопечные Тите возглавили таблицу, имея в активе 21 очко, а Венесуэла расположилась на десятой строчке с двумя очками.
Матч
Место и дата
12 октября 03:30, , Онлайн-трансляция
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