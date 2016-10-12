Марио Фернандес: Я приложу все усилия, чтобы оказаться в сборной

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, как его приняли в сборной России и пообещал приложить все усилия, чтобы оказаться в сборной.

- Приняли тепло, хорошо пообщались. Я прекрасно понимаю, что в сборную России нельзя попасть лишь, получив паспорт. Этого недостаточно. Я полностью согласен с главным тренером, который сказал, что право быть вызванным нужно заслужить. На моей позиции в сборной России есть очень хорошие футболисты. На данный момент я не сильнее их всех, чтобы играть в стартовом составе. Но я приложу все усилия, чтобы оказаться в команде, - сказал Фернандес.

Фернандес, получив паспорт РФ, был вызван на сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды, однако, из-за полученной травмы не сумел принять участие в товарищеских матчах с командами Турции и Ганы.