Марио Фернандес: Я приложу все усилия, чтобы оказаться в сборной
Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, как его приняли в сборной России и пообещал приложить все усилия, чтобы оказаться в сборной.
- Приняли тепло, хорошо
пообщались. Я прекрасно понимаю, что в сборную России нельзя попасть
лишь, получив паспорт. Этого недостаточно. Я полностью согласен
с главным тренером, который сказал, что право быть вызванным нужно
заслужить. На моей позиции в сборной России есть очень хорошие
футболисты. На данный момент я не сильнее их всех, чтобы
играть в стартовом составе. Но я приложу все усилия, чтобы
оказаться в команде, - сказал Фернандес.
Фернандес,
получив паспорт РФ, был вызван на сентябрьский учебно-тренировочный сбор
национальной команды, однако, из-за полученной травмы не сумел принять участие
в товарищеских матчах с командами Турции и Ганы.