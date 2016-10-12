Главный тренер Китая Хунбо ушел в отставку после поражения от Узбекистана
Главный тренер китайской сборной Гао Хунбо ушел в отставку после
поражения от команды Узбекистана (0:2) в четвертом туре квалификации ЧМ-2018 в
Азии, сообщает
«Я говорил с руководителями Китайской ассоциации футбола перед
матчем, и мы договорились, что, если команда не сможет достичь
положительного результата в этой встрече, то я покину свой пост», -
сказал Хунбо.
Китайский специалист возглавил национальную сборную в феврале
этого года, сменив на этом посту Аллена Перрена.
Напомним, после четырех матчей отборочного раунда ЧМ-2018 Китай расположился на последнем, шестом месте группы А, имея в активе одно очко.
Матч
Узбекистан - Китай - 2:0 (0:0)
Место и дата
11 октября 16:00, , Онлайн-трансляция
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