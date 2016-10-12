Главный тренер Китая Хунбо ушел в отставку после поражения от Узбекистана

Главный тренер китайской сборной Гао Хунбо ушел в отставку после поражения от команды Узбекистана (0:2) в четвертом туре квалификации ЧМ-2018 в Азии, сообщает сообщает ESPN.

«Я говорил с руководителями Китайской ассоциации футбола перед матчем, и мы договорились, что, если команда не сможет достичь положительного результата в этой встрече, то я покину свой пост», - сказал Хунбо.

Китайский специалист возглавил национальную сборную в феврале этого года, сменив на этом посту Аллена Перрена.

Напомним, после четырех матчей отборочного раунда ЧМ-2018 Китай расположился на последнем, шестом месте группы А, имея в активе одно очко.