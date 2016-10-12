Даниил Квят: Чтобы мы вновь смогли бороться за очки, нужно чистое везение

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от оставшейся части сезона «Формулы-1».

«Сейчас все есть так, как есть. Мы смогли в Японии опередить «Макларен» и «Рено» - это очень хороший результат, но мы не стали быстрее и уже вряд ли сможем ускориться.

В США ничего не изменится, как и в Мексике. Чтобы мы вновь смогли бороться за очки, нужно чистое везение», - сказал Квят.

Напомним, после 17 этапов «королевских гонок» 22-летний россиянин расположился на 14-м месте, имея в активе 25 очков.

Следующая гонка сезона состоится 23 октября на американской трассе в Остине.