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Болельщики признали Акинфеева лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Александр Семкив
Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим игроком ЦСКА в сентябре.

По итогам голосования среди болельщиков красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Игорь набрал 25 процентов голосов. Вторым стал Роман Ерёменко, на третьей строчке — Алексей Березуцкий.

Напомним, Акинфеев принял участие в шести матчах армейцев в первом месяце осени и был признан болельщиками лучшим в игре с «Байером».

Матч

ЦСКА - Терек - 3:0 (2:0)

Голы

Траоре 26 (1:0). Траоре 38 (2:0). Страндберг 76 (3:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Ерёменко, Вернблум (Березуцкий А., 86), Головин, Ионов (Тошич, 68), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 76)

Терек: Городов, Семёнов, Брызгалов, Уциев, Родолфо, Иванов (Пирис, 63), Роши (Митришев, 46), Мохаммади, Грозав (Лебеденко, 46), Кузяев, Балай

Предупреждения:

Вернблум, 45 - Семёнов, 45

Удаления:

нет - Семёнов, 59

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

10 сентября 20:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Матч

Байер - ЦСКА - 2:2 (2:2)

Голы

Мехмеди 9 (1:0). Чалханоглу 15 (2:0). Дзагоев 37 (2:1). Ерёменко 39 (2:2).

Состав

Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Та, Венделль, Брандт, Бендер (Волланд, 51), Чалханоглу (Арангис, 46), Кампль, Мехмеди, Эрнандес (Пойянпало, 46)

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Ионов (Миланов, 78), Дзагоев, Ерёменко, Вернблум, Головин (Березуцкий А., 90), Траоре (Страндберг, 73)

Предупреждения:

Венделль, 84; Хенрихс, 86 - нет

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

14 сентября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция

Матч

Крылья Советов - ЦСКА - 1:2 (1:1)

Голы

Головин 8 (0:1). Ятченко 44 (1:1). Игнашевич 77 (1:2).

Состав

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Бато, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 83), Молло, Чочиев (Ткачёв, 77), Башкиров, Паскуато (Маргасов, 79), Мбакогу

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Вернблум, Головин, Ерёменко (Березуцкий А., 90), Ионов (Миланов, 61), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 60)

Предупреждения:

Бато, 48 - Вернблум, 80

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

18 сентября 17:15, Металлург, Текстовая трансляция

Матч

ЦСКА - Краснодар - 1:1 (1:1)

Голы

Траоре 3 (1:0). Смолов 15 (1:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В. (Березуцкий А., 77), Щенников, Тошич (Ионов, 75), Ерёменко, Миланов (Натхо, 87), Головин, Вернблум, Траоре

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Калешин (Петров, 60), Налдо, Гранквист, Газинский, Эбуэ Куасси, Жоаозиньо (Быстров, 65), Каборе, Ахмедов (Лаборде, 73), Смолов

Предупреждения:

Траоре, 40; Вернблум, 73 - Лаборде, 84

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

24 сентября 17:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм - 0:1 (0:0)

Голы

Сон Хын Мин 71 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ерёменко, 37 - Ваньяма, 12

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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