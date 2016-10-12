Болельщики признали Акинфеева лучшим игроком ЦСКА в сентябре
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим игроком ЦСКА в сентябре.
По итогам голосования среди болельщиков
красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Игорь набрал 25
процентов голосов. Вторым стал Роман Ерёменко, на третьей строчке — Алексей
Березуцкий.
Напомним, Акинфеев принял участие в шести матчах армейцев в первом месяце осени и был признан болельщиками лучшим в игре с «Байером».
Матч
Голы
Траоре 26 (1:0). Траоре 38 (2:0). Страндберг 76 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Ерёменко, Вернблум (Березуцкий А., 86), Головин, Ионов (Тошич, 68), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 76)
Терек: Городов, Семёнов, Брызгалов, Уциев, Родолфо, Иванов (Пирис, 63), Роши (Митришев, 46), Мохаммади, Грозав (Лебеденко, 46), Кузяев, Балай
Предупреждения:
Удаления:
нет - Семёнов, 59
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
10 сентября 20:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Мехмеди 9 (1:0). Чалханоглу 15 (2:0). Дзагоев 37 (2:1). Ерёменко 39 (2:2).
Состав
Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Та, Венделль, Брандт, Бендер (Волланд, 51), Чалханоглу (Арангис, 46), Кампль, Мехмеди, Эрнандес (Пойянпало, 46)
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Ионов (Миланов, 78), Дзагоев, Ерёменко, Вернблум, Головин (Березуцкий А., 90), Траоре (Страндберг, 73)
Предупреждения:
Венделль, 84; Хенрихс, 86 - нет
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
14 сентября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция
Матч
Крылья Советов - ЦСКА - 1:2 (1:1)
Голы
Головин 8 (0:1). Ятченко 44 (1:1). Игнашевич 77 (1:2).
Состав
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Бато, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 83), Молло, Чочиев (Ткачёв, 77), Башкиров, Паскуато (Маргасов, 79), Мбакогу
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Вернблум, Головин, Ерёменко (Березуцкий А., 90), Ионов (Миланов, 61), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 60)
Предупреждения:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 сентября 17:15, Металлург, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Траоре 3 (1:0). Смолов 15 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В. (Березуцкий А., 77), Щенников, Тошич (Ионов, 75), Ерёменко, Миланов (Натхо, 87), Головин, Вернблум, Траоре
Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Калешин (Петров, 60), Налдо, Гранквист, Газинский, Эбуэ Куасси, Жоаозиньо (Быстров, 65), Каборе, Ахмедов (Лаборде, 73), Смолов
Предупреждения:
Траоре, 40; Вернблум, 73 - Лаборде, 84
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
24 сентября 17:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция