Болельщики «Урала» подарили Роману Павлюченко вязаного шмеля

Болельщики футбольного клуба «Урал» посетили тренировку клуба и подарили нападающему Роману Павлюченко вязаного шмеля.

«По традиции, раз в четыре недели в гости к команде приходят болельщики, чтобы наградить лучшего игрока «Урала» по итогам прошедшего месяца. В сентябре таковым признали нападающего Романа Павлюченко. И сегодня форвард получил из рук поклонников команды заслуженный приз – вязаного шмеля ручной работы», - говорится на официальном сайте «Урала».

Напомним, Павлюченко в трех матчах чемпионата России в сентябре отметился двумя забитыми мячами. В голосовании на официальном сайте «Урала» нападающий опередил вратаря Дмитрия Арапова и защитника Дениса Кулакова, которые заняли второе и третье место соответственно.