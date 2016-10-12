Болельщики «Урала» подарили Роману Павлюченко вязаного шмеля
Источник: ФК «Урал»
Болельщики
футбольного клуба «Урал» посетили тренировку клуба и подарили нападающему
Роману Павлюченко вязаного шмеля.
«По
традиции, раз в четыре недели в гости к команде приходят болельщики, чтобы
наградить лучшего игрока «Урала» по итогам прошедшего месяца. В сентябре
таковым признали нападающего Романа Павлюченко. И сегодня форвард получил из
рук поклонников команды заслуженный приз – вязаного шмеля ручной работы», - говорится
на официальном сайте «Урала».
Напомним, Павлюченко в трех матчах чемпионата России в сентябре отметился
двумя забитыми мячами. В голосовании на официальном сайте «Урала» нападающий
опередил вратаря Дмитрия Арапова и защитника Дениса Кулакова, которые заняли
второе и третье место соответственно.
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