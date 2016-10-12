Эдгардо Бауса: Будем думать, как исправить свои ошибки
Главный
тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса прокомментировал поражение своих
подопечных от Парагвая (0:1) в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018.
«Футбол
наказывает тебя, когда не используешь свои моменты. Мы были готовы к тому, что
Парагвай будет играть от обороны. Теперь будем думать, как вернуть потерявшие очки и исправить свои ошибки», - сказал Бауса.
Напомним, единственный гол в матче забил нападающий гостей Дерлис Гонсалес, а аргентинский нападающий Серхио Агуэро не реализовал пенальти.
Матч
Место и дата
12 октября 02:30, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически