Эдгардо Бауса: Будем думать, как исправить свои ошибки

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса прокомментировал поражение своих подопечных от Парагвая (0:1) в матче десятого тура квалификации ЧМ-2018.

«Футбол наказывает тебя, когда не используешь свои моменты. Мы были готовы к тому, что Парагвай будет играть от обороны. Теперь будем думать, как вернуть потерявшие очки и исправить свои ошибки», - сказал Бауса.

Напомним, единственный гол в матче забил нападающий гостей Дерлис Гонсалес, а аргентинский нападающий Серхио Агуэро не реализовал пенальти.