«Челси» поборется с «Барселоной» за Карраско

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Daily Mirror.



Согласно информации источника, на игрока сборной Бельгии претендует лондонский «Челси». Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован наставник «синих» Антонио Конте. Также сообщается, что руководство «Атлетико» не планирует отпускать своего футболиста и в ближайшее время предложит ему новый контракт. Ранее сообщалось, что в услугах Карраско заинтересована «Барселона».

Напомним, полузащитник выступает за мадридский клуб с 2015 года.



В нынешнем сезоне бельгиец провел на клубном уровне 8 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его нынешний контракт с «Атлетико» рассчитан до 2020 года.