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«Спартак» продаст Мельгарехо в январе 2017 года

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Известия»Комментарии

Руководство и тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Массимо Каррерой недовольны игрой и физической формой полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

По информации «Известий», столичный клуб планирует продать игрока сборной Парагвая. 

«Массимо Каррера не рассчитывает на Мельгарехо в этом сезоне, поэтому парагваец так редко появляется на поле. Итальянский специалист недоволен уровнем игры футболиста, а также его успехами на тренировках. 

На старте сезона Мельгарехо еще получал игровую практику, выходя на замену, однако его появление на поле всегда являлось вынужденной мерой – из-за небольшой глубины состава именно парагваец был призван менять уставшего игрока своего амплуа по ходу матча. 

«Спартак» намерен расстаться с Мельгарехо, о чем руководство клуба оповестило самого футболиста и его представителей. Уже в период зимнего трансферного окна Лоренсо может покинуть стан красно-белых, если найдет себе новую команду», – рассказал «Известиям» источник, близкий к клубу.

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с зимы 2016 года. Всего за красно-белых футболист провел 18 матчей (2 гола и одна голевая передача).

Портал Transfermarkt.de оценивает 26-летнего игрока в 6,50 млн евро, а его контракт с красно-белыми рассчитан до 2020 года.

Массимо Каррера: Меняю схему «Спартака»


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