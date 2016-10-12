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Осака может встретиться в четвертьфинале турнира в Тяньцзине с Кузнецовой

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Наоми Осака из Японии в рамках второго круга турнира в китайском городе Тяньцзинь обыграла чешку Люцию Градецки.

Встреча между спортсменками завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

За все время игры Осака реализовала 3 брейк-пойнта, уступив в 1 гейме на своей подаче. Обе теннисистки сделали по 5 эйсов и 3 ошибки на подаче.

Таким образом, Наоми в четвертьфинале турнира встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, либо с Донной Векич из Хорватии.

Тяньцзин, Китай
Призовой фонд – 426, 750 $ 
Покрытие  хард
Второй круг
Женщины

Наоми Осака (Япония) – Люция Градецки (Чехия) – 6:2, 7:6 (7:4).

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