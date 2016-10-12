«Челси» придется заплатить за Романьоли 50 млн фунтов

Тренерский штаб лондонского «Челси» во главе с Антонио Конте намерен укрепить защитную линию зимой 2017 года.

Как сообщает The Sun, английский клуб планирует приобрести защитника «Милана» Алессио Романьоли. Отмечается, что красно-черные требуют за игрока сборной Италии 50 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Конте также рассматривает вариант с покупкой футболиста «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, и даже готов задействовать в этой сделке полузащитника Эдена Азара.

В нынешнем сезоне Романьоли провел на клубном уровне 6 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает 21-летнего игрока в 18 млн евро, а его контракт с «Миланом» рассчитан до 2020 года.