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«Челси» придется заплатить за Романьоли 50 млн фунтов

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  The SunКомментарии

Тренерский штаб лондонского «Челси» во главе с Антонио Конте намерен укрепить защитную линию зимой 2017 года.

Как сообщает The Sun, английский клуб планирует приобрести защитника «Милана» Алессио Романьоли. Отмечается, что красно-черные требуют за игрока сборной Италии 50 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Конте также рассматривает вариант с покупкой футболиста «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, и даже готов задействовать в этой сделке полузащитника Эдена Азара.

В нынешнем сезоне Романьоли провел на клубном уровне 6 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает 21-летнего игрока в 18 млн евро, а его контракт с «Миланом» рассчитан до 2020 года.

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