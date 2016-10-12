«Советский спорт» проведет сессию по медийным технологиям на форуме «Россия – спортивная держава»
В среду в рамках VI Международного
форума «Россия – спортивная держава» состоится стратегическая сессия «Новые
медиа и спорт». Заседание проводится под патронатом издательского дома
«Советский спорт» в зоне деловых мероприятий СК «Доброград». Модератором
выступит заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» Игорь
Столяров. Начало – 10:00 (мск).
На повестке дня следующие вопросы:
Означает ли рождение новых медиа смерть старых?
Киберспорт партнер традиционного спорта или конкурент?
Маркетинг через спорт: как меняются правила игры?
«Биг дата» – что мы действительно знаем о болельщиках?
Новые технологии в создании спортивного контента - стоит ли выбор между «эффектом присутствия» и реальным присутствием на спортивной арене?
«Мы зажигаем звезды» – медийные технологии и звезды спорта – как наладить контакт с аудиторией?
Права на трансляции – единственный источник доходов для федераций и лиг?
Эксперты обсудят стратегию использования новых медийных технологий в реализации планов по развитию спорта, привлечению болельщиков на трибуны, увеличению аудитории спортивных трансляций и популяризации здорового образа жизни.
На заседании выступят следующие участники:
Максим Уразов, гендиректор АНО «Исполнительная Дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске»;
Брюс Данлоп, директор и креативный продюсер агентства Dunlop Goodrich Creative;
Наталия Аксенова, партнер компании Dunlop Goodrich Creative;
Алексей Морозов, руководитель направления Digital ИД «Советский спорт»;
Олег Малышев, ООО «ПрайсвотерхаусКуперс», партнер, корпоративные финансы;
Андрей Митьков, основатель информационного агентства «Весь спорт»;
Роман Дворянкин, генеральный менеджер киберспортивного проекта Virtus.pro;
Олег Румянцев, директор АНО «Дирекция программ Совета содействия ОКР»;
Вероника Ирха, Dow Chemical, руководитель направления «Спортивный маркетинг»;
Александра Савраева, журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», директор по развитию.
Напомним, Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит 10-12 октября во Владимирской области.