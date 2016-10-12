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«Советский спорт» проведет сессию по медийным технологиям на форуме «Россия – спортивная держава»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»Комментарии

В среду в рамках VI Международного форума «Россия – спортивная держава» состоится стратегическая сессия «Новые медиа и спорт». Заседание проводится под патронатом издательского дома «Советский спорт» в зоне деловых мероприятий СК «Доброград». Модератором выступит заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» Игорь Столяров. Начало – 10:00 (мск).

На повестке дня следующие вопросы:

Означает ли рождение новых медиа смерть старых?

Киберспорт партнер традиционного спорта или конкурент?

Маркетинг через спорт: как меняются правила игры?

«Биг дата» – что мы действительно знаем о болельщиках?

Новые технологии в создании спортивного контента - стоит ли выбор между «эффектом присутствия» и реальным присутствием на спортивной арене?

«Мы зажигаем звезды» – медийные технологии и звезды спорта – как наладить контакт с аудиторией?

Права на трансляции – единственный источник доходов для федераций и лиг?

Эксперты обсудят стратегию использования новых медийных технологий в реализации планов по развитию спорта, привлечению болельщиков на трибуны, увеличению аудитории спортивных трансляций и популяризации здорового образа жизни.

На заседании выступят следующие участники:

Максим Уразов, гендиректор АНО «Исполнительная Дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске»;

Брюс Данлоп, директор и креативный продюсер агентства Dunlop Goodrich Creative;

Наталия Аксенова, партнер компании Dunlop Goodrich Creative;

Алексей Морозов, руководитель направления Digital ИД «Советский спорт»;

Олег Малышев, ООО «ПрайсвотерхаусКуперс», партнер, корпоративные финансы;

Андрей Митьков, основатель информационного агентства «Весь спорт»;

Роман Дворянкин, генеральный менеджер киберспортивного проекта Virtus.pro;

Олег Румянцев, директор АНО «Дирекция программ Совета содействия ОКР»;

Вероника Ирха, Dow Chemical, руководитель направления «Спортивный маркетинг»;

Александра Савраева, журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», директор по развитию.

Напомним, Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит 10-12 октября во Владимирской области.

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