«Ювентус» начал переговоры по трансферу Касорлы

Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла может покинуть команду. Об этом сообщает CalcioMercatoWeb.

Согласно информации источника, в услугах игрока сборной Испании заинтересован «Ювентус». Отмечается, что туринский клуб находится в поиске футболиста в центр поля и уже вышел на представителей полузащитника «канониров».

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии также рассматривает возможность приобретения Сеска Фабрегаса («Челси»), Акселя Витселя («Зенит»), а также Иско (мадридский «Реал»).

В нынешнем сезоне 31-летний Касорла провел на клубном уровне 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 20 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2017 года.