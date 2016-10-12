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«Ювентус» начал переговоры по трансферу Касорлы

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла может покинуть команду. Об этом сообщает CalcioMercatoWeb.

Согласно информации источника, в услугах игрока сборной Испании заинтересован «Ювентус». Отмечается, что туринский клуб находится в поиске футболиста в центр поля и уже вышел на представителей полузащитника «канониров».

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии также рассматривает возможность приобретения Сеска Фабрегаса («Челси»), Акселя Витселя («Зенит»), а также Иско (мадридский «Реал»).

В нынешнем сезоне 31-летний Касорла провел на клубном уровне 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 20 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2017 года.

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