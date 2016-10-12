Спортивный директор «Барселоны» наблюдал за игрой Лихтштайнера в матче квалификации ЧМ-2018
Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Луисом Энрике планирует усилить защитную линию команды в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Fichajes.net, спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес присутствовал на матче квалификации ЧМ-2018 Андорра – Швейцария (1:2) и наблюдал за игрой защитников Штефана Лихтштайнера («Ювентус») и Фабиана Шера («Хоффенхайм»).
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в приобретении капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срна.
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