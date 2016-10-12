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Йоахим Лев: Сборной Германии было непросто обороняться в матче с Северной Ирландией

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал комментарий после победы своих футболистов над командой Северной Ирландии в матче квалификации ЧМ-2018 (2:0).

«Самое главное – нам удалось заработать шесть очков из этих двух игр и не пропустить ни одного мяча. Мы смогли забить два раза в начале встречи, но это не означало, что сборной Германии победа дастся легко.

Соперник действовал довольно глубоко, они не меняли своей тактики. В последние пятнадцать минут первого тайма нам пришлось защищаться, и это было довольно непросто. 

Думаю, переход нашей команды от атаки к обороне был слишком медленным, а в некоторых случаях мои игроки вообще действовали небрежно», – приводит слова специалиста Goal.

В следующем туре немцы  11 ноября сыграют на выезде с командой Сан-Марино, а сборная Северной Ирландии в тот же день встретится с Азербайджаном.

Матч

Германия - Северная Ирландия - 2:0 (2:0)

Голы

Дракслер 13 (1:0). Хедира 17 (2:0).

Состав

Германия: Нойер, Хектор (Волланд, ), Боатенг (Мустафи, 69), Хуммельс, Озил (Гюндоган, 46), Дракслер, Хедира, Киммих, Кроос, Мюллер, Гётце

Северная Ирландия: МакГоверн, МакАули, Эванс Д., Ходсон, Хьюз, Дэвис, Уорд (МакГинн, 61), Эванс К., Фергюсон, Норвуд (МакНейр, 72), Магеннис (Лафферти, 76)

Предупреждения:

нет - Фергюсон, 73

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

11 октября 21:45, АВД Арена, Текстовая трансляция



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