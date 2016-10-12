Йоахим Лев: Сборной Германии было непросто обороняться в матче с Северной Ирландией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал комментарий после победы своих футболистов над командой Северной Ирландии в матче квалификации ЧМ-2018 (2:0).



«Самое главное – нам удалось заработать шесть очков из этих двух игр и не пропустить ни одного мяча. Мы смогли забить два раза в начале встречи, но это не означало, что сборной Германии победа дастся легко.



Соперник действовал довольно глубоко, они не меняли своей тактики. В последние пятнадцать минут первого тайма нам пришлось защищаться, и это было довольно непросто.



Думаю, переход нашей команды от атаки к обороне был слишком медленным, а в некоторых случаях мои игроки вообще действовали небрежно», – приводит слова специалиста Goal.

В следующем туре немцы 11 ноября сыграют на выезде с командой Сан-Марино, а сборная Северной Ирландии в тот же день встретится с Азербайджаном.







