Йоахим Лев: Сборной Германии было непросто обороняться в матче с Северной Ирландией
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал комментарий после победы своих футболистов над командой Северной Ирландии в матче квалификации ЧМ-2018 (2:0).
«Самое главное – нам удалось заработать шесть очков из этих двух игр и не пропустить ни одного мяча. Мы смогли забить два раза в начале встречи, но это не означало, что сборной Германии победа дастся легко.
Соперник действовал довольно глубоко, они не меняли своей тактики. В последние пятнадцать минут первого тайма нам пришлось защищаться, и это было довольно непросто.
Думаю, переход нашей команды от атаки к обороне был слишком медленным, а в некоторых случаях мои игроки вообще действовали небрежно», – приводит слова специалиста Goal.
В следующем туре немцы 11 ноября сыграют на выезде с командой Сан-Марино, а сборная Северной Ирландии в тот же день встретится с Азербайджаном.
Матч
Германия - Северная Ирландия - 2:0 (2:0)
Голы
Дракслер 13 (1:0). Хедира 17 (2:0).
Состав
Германия: Нойер, Хектор (Волланд, ), Боатенг (Мустафи, 69), Хуммельс, Озил (Гюндоган, 46), Дракслер, Хедира, Киммих, Кроос, Мюллер, Гётце
Северная Ирландия: МакГоверн, МакАули, Эванс Д., Ходсон, Хьюз, Дэвис, Уорд (МакГинн, 61), Эванс К., Фергюсон, Норвуд (МакНейр, 72), Магеннис (Лафферти, 76)
Предупреждения:
нет - Фергюсон, 73
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
11 октября 21:45, АВД Арена, Текстовая трансляция