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Сергей Гимаев: «Вашингтону» в том сезоне не хватило глубины состава

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Что мешает Александру Овечкину выиграть Кубок Стэнли?
- Каждый год у «Вашингтона» - разные причины. В прошлом сезоне был сильнейший состав, смесь опыта, таланта и молодости. Но мне показалось, что проблема все равно была, и ее отмечали сами ребята из «Кэпиталз»: чтобы выиграть Кубок Стэнли, должно быть четвертое звено, которое в состоянии не только мешать сопернику, но и забивать.

А вот такой глубины состава не хватило. К тому же надо улучшить защиту, там есть над чем работать. И даже при этих минусах «Вашингтон» в прошлом сезоне был главным претендентом на Кубок Стэнли. Но в концовке набрал ход «Питтсбург». Вот так бывает – ты в порядке, но соперник еще лучше на данный момент.

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